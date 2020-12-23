Новый штамм коронавируса из ЮАР оказался более агрессивным

В новом штамме коронавируса, обнаруженном в Южно-Африканской Республике (ЮАР), обнаружена мутация, которая делает его более агрессивным, чем исходный вариант вируса. Об этом заявила генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей в интервью eNCA.

Грей рассказала, что новая мутация обнаружена в особой области белкового шипа на поверхности коронавируса, которая называется рецептор-связывающим доменом. Из-за мутации коронавирус легче «прикрепляется» к рецептору белка ACE2, который расположен в слизистой легких и ряда других органов. «Это вызывает у нас озабоченность, поскольку делает вирус более заразным», — пояснила она.

Грей добавила, что похожие мутации могут быть обнаружены и в других странах. «Одна такая мутация была обнаружена у нас, похожая — в Великобритании, что говорит о том, что аналогичные мутации могут быть и в других частях света», — отметила она.

Новую разновидность вируса, получившую название 501Y.V2, обнаружили в образцах, взятых в Бухте Нельсона Манделы (городском округе в Восточно-Капской провинции в ЮАР). По данным специалистов, он мог циркулировать с конца августа.