Премьер Грузии позвонил Ильхаму Алиеву
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает «АзерТАдж».
Премьер-министр Грузии поздравил главу азербайджанского государства с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития нашей страны и благополучия нашего народа, крепкого здоровья.
Глава государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора было отмечено успешное развитие дружественных отношений между двумя странами, выражена уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества.