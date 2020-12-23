Премьер Грузии позвонил Ильхаму Алиеву

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает «АзерТАдж».

Премьер-министр Грузии поздравил главу азербайджанского государства с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития нашей страны и благополучия нашего народа, крепкого здоровья.

Глава государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было отмечено успешное развитие дружественных отношений между двумя странами, выражена уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества.