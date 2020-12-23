Иран экстренно стягивает силы ПВО к ядерным объектам

Иран экстренно развертывает дополнительные силы ПВО вблизи своих ядерных объектов в ожидании потенциальных ракетных ударов США. Об этом сообщила кувейтская газета Al Qabas, ссылаясь на источники.

«Иран усиливает ПВО своих ядерных объектов в качестве меры предосторожности в ожидании любых внезапных военных событий, которые могут произойти в свете напряженности между США и Ираном перед уходом президента Трампа из Белого дома», — говорится в сообщении.

В частности, усиливается ПВО ядерных объектов в Фордо и Натанзе — ключевых иранских предприятий по обогащению урана, закрытия которых добивались США.

По данным источников издания, Корпус стражей исламской революции развернул вблизи ядерного объекта Фардо дополнительно комплекс «Бавар-373» вместе с российской системой ПВО для обеспечения его защиты.