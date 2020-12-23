С 10 ноября в Карабахе нашли тела 1059 армянских солдат Еще 537 без вести пропали
C 10 ноября по сей день в Нагорном Карабахе были обнаружены тела 1059 армянских военнослужащих.
Как сообщает пресс-служба российского миротворческого контингента, ведется работа по поиску еще 537 без вести пропавших армянских солдат.
Напомним, что несколько недель назад Минздрав Армении сообщил о том, что были похоронены 2900 армянских военнослужащих, чьи личности были подтверждены. Кроме того, карабахские сепаратисты сообщили о 1900 погибших солдатах, личность которых была подтверждена. Различные чиновники в Ереване заявляли, что количество погибших армянских военнослужащих в ходе 44-дневной войны превышает пять тысяч.