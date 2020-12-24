Суд освободил выступившего против Пашиняна полковника

Суд в Ереване освободил из-под стражи оппозиционно настроенного к властям бывшего начальника управления информации и по связям с общественностью полиции Армении полковника Саята Шириняна, задержанного накануне по подозрению в призывах к насилию, сообщил его адвокат Арам Вардеванян.

"Суд удовлетворил нашу жалобу, признав неправомерным задержание полковника Шириняна за отсутствием обоснованных подозрений. Он был освобожден в зале суда", - написал Вардеванян в Facebook.