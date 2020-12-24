Боевики убили более ста человек в Эфиопии

Боевики убили более 100 человек в результате нападения в западном регионе Бенишангуль-Гумуз в Эфиопии. Нападение произошло в деревне Бекоджи, говорится в заявлении государственной комиссии по правам человека Эфиопии, в районе, где проживают несколько этнических групп, передает CNN.

Вторая по численности населения страна Африки борется с регулярными вспышками насилия с тех пор, как в 2018 году был назначен премьер-министр Абий Ахмед.

Выборы, которые должны состояться в следующем году, еще больше разожгли накаляющуюся напряженность по поводу земли, власти и ресурсов.