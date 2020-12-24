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В победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне особые заслуги имеют Военно-воздушные силы и Войска противовоздушной обороны. Ведь перед началом войны противник приобрел средства противовоздушной обороны нового поколения. Не секрет, что первоочередной боевой задачей, стоящей перед ВВС Азербайджана было уничтожение средств ПВО противника. Для того, чтобы добиться этого, ВВС мобилизовали все имеющиеся средства и силы. Для уничтожения вражеских ПВО подразумевалось использование и штурмовиков СУ-25. Для этих целей командование ВВС Азербайджана поручило использовать на самолетах СУ-25 новые тактические приемы. Эта работа была поручена полковнику Зауру Нудиралиеву, сообщает АзерТАдж.

Заур Нудиралиев – опытный пилот, прошедший обучение за рубежом и накопивший опыт в учениях, проходивших в различных странах. Полковник блестяще справился с поставленной задачей. В многочисленных учениях он выработал уникальный способ бомбардировки математическим методом с больших высот, не прицеливаясь. Этот метод, соответствующий стандартам НАТО, был перенят и другими пилотами. По словам участника Отечественной войны майора Джавида Фараджева, штурмовик СУ-25 предназначен для использования на низких высотах. Но полковнику Зауру Нудиралиеву удалось использовать все возможности штурмовика СУ-25. «Когда СУ-25 летит на низких и средних высотах, высока вероятность его поражения средствами противовоздушной обороны. Благодаря своему опыту и исследованиям Зауру Нудиралиеву удалось разработать не имевшую аналогов тактику. В Отечественной войне противника сломили точечные бомбовые удары СУ-25 с больших высот. Он также впервые осуществил сброс бомб с лазерным наведением со штурмовика СУ-25. Благодаря всем этим тактикам, которым он обучил и своих учеников, мы смогли получить большое превосходство в боях», - сказал он. Заур Нудиралиев на своем СУ-25 нанес сокрушительные удары по врагу в направлении Агдере, Физули и Джебраила. Во время своего последнего полета он стал мишенью для вражеских ПВО.