Израиль нанес удары по Сирии из Ливана

В результате авиаудара, нанесенного израильскими ВВС по целям в районе сирийского города Масьяф, уничтожены склады и штаб-квартира научно-исследовательского центра военных заводов, где находились иранские военные. Об этом сообщила мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), пишет NEWSru.co.il.

Отмечается, что причинен значительный ущерб. Есть убитые и раненые. Сведения уточняются.

Источники SOHR также передают, что израильские ВВС атаковали посты сирийской армии к западу от Масьяфа.

По данным сирийских государственных СМИ, самолеты израильских ВВС атаковали цели в районе Масьяфа, находясь в воздушном пространстве северного Ливана. Дамаск утверждает, что атака была отражена сирийскими ПВО.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщения об ударах по целям в Сирии не комментирует.