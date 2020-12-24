Автобус, следующий из Москвы в Волгоград, опрокинулся в Рязанской области, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение главного управления МВД по региону. По последним данным управления, погибли четыре человека, в том числе два водителя.

По данным МВД, 12 пассажиров автобуса пострадали. 11 из них, по словам заведующего отделением территориального Центра медицины катастроф Сергея Кузьминова, госпитализированы. В числе госпитализированных — пять детей. Трое человек, в том числе один ребенок, в тяжелом состоянии.

ДТП случилось на 247-м км трассы Р-22, в автобусе находились 26 человек. По предварительным данным МВД, водитель не справился с управлением. Рейс организовывала компания «Диана тур».