Армия Ливии предупреждает угрожавшего Турции Хафтара

Командующий Западным военным округом ВС Ливии Усама Джувейли отреагировал на призыв главы так называемой ливийской национальной армии Халифы Хафтара «готовиться к войне против турецких сил в стране», сообщает пресс-служба операции «Вулкан гнева» (проводится признанным ООН правительством Ливии).

"Последствия для любой стороны, которая хочет воевать, будут ужасными, и она должна знать, что получит от нас мощный отпор", - приводит Anadolu слова Джувейли.

Официальный представитель ливийской армии полковник Мохаммед Кунуну также предостерег Халифу Хафтара от военной авантюры. "Если вы готовы (к войне), то готовы к ней и мы", - заявил Кунуну в твиттер.

Ранее лидер незаконных вооруженных формирований с востока Ливии Халифа Хафтар призвал своих сторонников готовиться к боевым действиям против турецких военных, находящихся в стране по приглашению международно признанного правительства Ливии.