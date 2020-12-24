Иран укрепляет противовоздушную оборону вблизи ядерных объектов на случай ракетных ударов со стороны США, сообщают источники.

Кувейтская газета «Аль-Кабас» пишет, что системы ПВО и РЛС аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции взяли на себя защиту ядерных объектов, мобилизованы все средства.

Указывается, что противовоздушную оборону укрепили в провинции Исфахан, где находится завод по обогащению урана. Кроме того, вблизи ядерного объекта в Фордо развернуты зенитная ракетная система большого радиуса действия «Бавар-373» и ЗРК «Куб», передает ТАСС.

Кроме того, источники газеты подтвердили информацию, согласно которой системы ПВО также серьезно укреплены в Натанзе (провинция Исфахан), где расположен завод по обогащению урана.