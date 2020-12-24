Влиятельное российское издание «Ведомости» опубликовало результаты своего ежегодного спецпроекта по выбору «Политика года».

Как сообщает haqqin.az, президент Азербайджана Ильхам Алиев стал «Политиком года» по выбору читателей издания, которое писало, что азербайджанский лидер, «по праву может быть назван единственным лидером, армия которого добилась в 2020 году убедительной военной победы, а по меркам региона – так и вовсе настоящего триумфа».

Отметим, что в списке кандидатов на звание «Политика года» по версии газеты «Ведомости» были также президенты России, Турции, Беларуси, Франции и победивший на выборах в США Джо Байден.