В России назвали оптимальную для нефти цену

Правительство России считает диапазон цены нефти от $45 до $55 оптимальным для текущей рыночной ситуации, это позволяет, с одной стороны, не перегреть рынок, с другой - поддержать производителей, сказал вице-премьер РФ Александр Новак.

"Для восстановления нашей добычи, которую мы сильно уронили, диапазон цен в $45-55 за баррель - это самый оптимальный, иначе мы никогда не восстановим добычу, восстановят другие, а мы будем все время на своем уровне", - приводит ТАСС слова Новака.

Ранее глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен заявил, что стоимость нефти Brent может снижаться на новостях о более заразном штамме коронавируса, который может ускорить темпы заражения и привести к новым локдаунам. Это может приостановить набранный рост котировок или даже откатить их назад, к отметке $46 за баррель в краткосрочной перспективе.