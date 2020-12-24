24 декабря Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики приняло очередную колонну с гуманитарной помощью, отправленную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на Бардинской железнодорожной станции, сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Гуманитарный груз из 9 вагонов составили в основном строительные материалы, техническое и бытовое оборудование.

Отметим, что всего до 24 декабря Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в Азербайджан с гуманитарной помощью было отправлено 54 вагона, 25 грузовых автомобилей.

Доставленная помощь предназначена для работ по ремонту и восстановлению имущества мирных жителей населенных пунктов, расположенных вне зоны боевых действий, пострадавших в результате попадания вражеских снарядов и ракетных обстрелов в период Отечественной войны.

Также следует отметить, что помощь, направленная МЧС России в рамках сотрудничества, как и грузы, адресованные миротворцам, доставляются с территории Азербайджанской Республики.