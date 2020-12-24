«Азерэнержи»: «Спустя много лет в Шуше будет гореть наш свет» видео
Для подключения города Шуша к общей энергосистеме Азербайджана и обеспечения его устойчивой энергией ОАО «Азерэнержи» прокладывает высоковольтную 110 кВ линию электропередач от Физули до Шуши. Об этом haqqin.az сообщили в ОАО.
В сообщении отмечается, что полностью реконструируется и увеличивается мощность 110/35/10-киловольтной подстанции «Шукурбейли» в Физули, которая будет снабжать электроэнергией большую часть освобожденных от оккупации территорий.
С этой целью на расстоянии 51 км от подстанции «Имишли» к подстанции «Шукурбейли» подводится дополнительная высоковольтная 110 кВ линия.
Кроме того, общая мощность подстанции будет увеличена с 50 МВА до 80 МВА. Благодаря современному цифровому оборудованию будет обеспечено дистанционное управление подстанцией.
Параллельно прокладывается высоковольтная линия электропередач 110 кВ от подстанции «Шукурбейли» в Физули до Шуши. Воздушная линия Физули-Шуша общей протяженностью 75 километров будет двухцепной, это позволит перебрасывать нагрузки с одной линии на другую, не создавая перебоев в энергообеспечении в случае аварии. Уже установлено около 100 опор линии электропередач, подвешены провода на расстоянии 15 км.
Высоковольтная воздушная линия, идущая в село Шукурбейли Физули, село Беюктаглар Ходжавенда, село Дашалты Шуши, войдет в существующую подстанцию в Шуше. Однако через некоторое время линия будет отключена и смонтирована на новопостроенной подстанции 110/35/10 кВ в Шуше.
В ОАО отметили, что строительство новой, 110 кВ линии осуществляется вахтовым методом в сложнейшей горной лесной местности в снежную, туманную, дождливую погоду.
«110 кВ линия Физули-Шуша будет сдана в эксплуатацию в ближайшее время, и спустя долгие годы в Шуше будет гореть наш свет», - сказали в ОАО.