10:35

Для подключения города Шуша к общей энергосистеме Азербайджана и обеспечения его устойчивой энергией ОАО «Азерэнержи» прокладывает высоковольтную 110 кВ линию электропередач от Физули до Шуши. Об этом haqqin.az сообщили в ОАО. В сообщении отмечается, что полностью реконструируется и увеличивается мощность 110/35/10-киловольтной подстанции «Шукурбейли» в Физули, которая будет снабжать электроэнергией большую часть освобожденных от оккупации территорий.

С этой целью на расстоянии 51 км от подстанции «Имишли» к подстанции «Шукурбейли» подводится дополнительная высоковольтная 110 кВ линия. Кроме того, общая мощность подстанции будет увеличена с 50 МВА до 80 МВА. Благодаря современному цифровому оборудованию будет обеспечено дистанционное управление подстанцией. Параллельно прокладывается высоковольтная линия электропередач 110 кВ от подстанции «Шукурбейли» в Физули до Шуши. Воздушная линия Физули-Шуша общей протяженностью 75 километров будет двухцепной, это позволит перебрасывать нагрузки с одной линии на другую, не создавая перебоев в энергообеспечении в случае аварии. Уже установлено около 100 опор линии электропередач, подвешены провода на расстоянии 15 км.