Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян вскоре будет отправлен в отставку. Об пишет армянская газета "Грапарак" со ссылкой на свои источники во власти.

Газета отмечает, что по окончании войны в Карабахе Пашинян уступил "шантажу" нескольких депутатов, которые заявили, что присоединятся к тем, кто выражает недоверие армии, если снимут Григоряна. Однако источники во власти утверждают, что его увольнение назревает.

В рамках плана по "выводу Григоряна из игры" блок "Мой шаг" на прошлой неделе пригласил его в парламент и призвал самому написать заявление, так как он провалил выполнение своих обязанностей, пишет газета.