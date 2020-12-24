В Грузии 1 881, в Армении 621 новый случай коронавируса

В Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 1 881, скончались 37 пациентов. Официальный сайт StopCov сообщает, что с начала пандемии в стране выявлено 218 724 случая заражения.

За последние сутки выписаны из больниц 1 515 человек, с начала пандемии - 196 220 пациентов. Скончались 2 313.

В Армении же число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 156 763, сообщает центр контроля и профилактики заболеваний. За сутки выявлен 621 новый случай заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 2 733 человека (плюс 19 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 671 (плюс 8 за минувшие сутки).