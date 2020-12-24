В России предотвратили теракт
В российском Тамбове предотвращен теракт, который готовил 17-летний подросток, сообщили в ФСБ.
«ФСБ предотвращен террористический акт в городе Тамбове. Задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 2003 года рождения», – приводит текст релиза РИА Новости.
На съемной квартире у молодого человека изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. По оперативным данным, задержанный собирал взрывное устройство по инструкциям из интернета. Там же черпал советы о том, где именно лучше устроить взрыв. Мотивы и другие детали преступления спецслужба не раскрывает. Уголовное дело возбуждено по факту приготовления к теракту.