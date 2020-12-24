Баку ответил на провокацию парламента Люксембурга

Парламент Люксембурга заинтересован не в решении продолжительного конфликта в регионе, не в выполнении резолюций СБ ООН, не в новой ситуации, сложившейся в связи с восстановлением прав вынужденных переселенцев, чьи фундаментальные права десятилетиями нарушались, а в разжигании розни между странами региона. Об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы МИД Азербайджана относительно предвзятой резолюции, принятой парламентом Люксембурга.

Как отмечается, 24 декабря 2020 года Палата депутатов Великого герцогства Люксембург приняла предвзятую резолюцию в связи с освобожденным от оккупации Карабахским регионом Азербайджана. В резолюции, выдвинутой проармянским членом Христианско-Социалистической политической партии Клодом Визелером, искажается реальная ситуация в регионе, выдвигаются абсолютно необоснованные обвинения против Азербайджана и Турции.

В Управлении пресс-службы МИД отметили, что, несмотря на отсутствие какой-либо юридической силы резолюции, выступление парламента Люксембурга с противоречащими международному праву и резолюциям Совета Безопасности ООН документами, выдвижение ложных обвинений без изучения ситуации в регионе свидетельствуют о предвзятой позиции этого органа.

«Если бы члены законодательного органа Люксембурга думали о будущем региона, включая Армению, то они поощряли бы выполнение трехстороннего заявления от 10 ноября, использование новых возможностей сотрудничества для создания мира, безопасности и процветания в регионе. Очевидно, что парламент Люксембурга заинтересован не в урегулировании длительного конфликта в регионе, не в реализации резолюций СБ ООН и восстановлении прав вынужденных переселенцев, чьи фундаментальные права нарушались десятилетиями, а в разжигании неприязни между государствами региона. Хотелось бы подчеркнуть, что принятие подобных предвзятых и провокационных документов не может стать препятствием дальнейшему развитию и прогрессу региона на основании уважения принципов международного права», - говорится в заявлении Управления пресс-службы МИД Азербайджана.