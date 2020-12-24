Сафар Мехтиев о перевыполнении бюджетного прогноза

Таможенные органы перевыполнили прогноз по перечислениям в государственный бюджет. Об этом на своей странице в Twitter написал председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.

«По информации на сегодняшний день, таможенные органы вопреки бюджетному прогнозу в 3 миллиарда 830 миллионов собрали и обеспечили перечисление в бюджет таможенных пошлин и налогов на сумму 3 миллиарда 887 миллионов манатов. Прогноз был выполнен на 101,5%», - написал Сафар Мехтиев.