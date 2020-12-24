Депутат Гасангулиев: «Люди ненавидят TƏBİB, нужно вернуть полномочия Минздраву»

«Мы переходим на обязательное медицинское страхование. Учреждения здравоохранения должны быть приватизированы». Об этом сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса сказал заместитель председателя парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Гудрат Гасангулиев.

По словам депутата, TƏBİB не оправдала себя, эта структура должна быть упразднена, Министерству здравоохранения должны быть возвращены его полномочия.

Гудрат Гасангулиев отметил, что люди буквально ненавидят TƏBİB.

«Была создана структура под названием TƏBİB, но в итоге люди стали ненавидеть ее. Думаю, эту структуру следует упразднить», - сказал депутат.