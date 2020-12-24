США разблокировали активы Ирана: чтобы купить вакцины от коронавируса

США согласились разблокировать активы Ирана, чтобы страна смогла закупить вакцины от коронавируса. Об этом рассказал управляющий Центрального банка Ирана Абдулнасер Хеммати, которого цитирует Reuters.

«Американцы сами наложили санкции на все наши банки. Они сделали это исключение просто потому, что ощутили давление со стороны международного сообщества», — считает Хеммати.

Также он отметил, что первая партия в 16,8 млн доз вакцин от COVAX (международная группа, занимающаяся обеспечением доступа к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов) будет стоить порядка 244 млн долларов США. В свою очередь иранская компания Shifa Pharmed также начинает испытания собственного препарата.