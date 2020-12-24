США откроют консульство в Западной Сахаре, объявил госсекретарь Майк Помпео, что еще больше укрепит признание Соединенными Штатами притязаний Марокко на спорную территорию, пишет Politico.

«Рад сообщить о начале процесса открытия консульства США в Западной Сахаре и немедленном открытии поста виртуального присутствия!» - написал Помпео в твиттере.

«Мы надеемся на содействие экономическому и социальному развитию и на вовлечение жителей этого региона».

Виртуальное дипломатическое присутствие будет управляться посольством США в Рабате и будет сосредоточено на экономическом и социальном развитии, говорится в заявлении Госдепартамента. Госдеп планирует в конечном итоге создать полноценное консульство в регионе.

Объявление было сделано после того, как президент Дональд Трамп объявил ранее в этом месяце, что США признают давние претензии Марокко на бывшую территорию Испании в рамках нормализации отношений между Марокко и Израилем.