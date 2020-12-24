Лидеру армянской оппозиции предъявлено обвинение за призыв расстрелять Пашиняна

Лидеру партии "Национальная безопасность" Гарнику Исагуляну предъявлено обвинение в ложном доносе и публичных призывах к насилию, сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Ранее сообщалось, что в СК заведено дело по факту публичных призывов к насилию, озвученных Исагуляном в видеозаписи "Тому, кто пристрелит Никола, нужно присудить звание национального героя или выдать миллион долларов в качестве премии", опубликованной на Youtube.

Отмечается, что в следственном отделе тяжких преступлений следственного управления СК по Еревану продолжается предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по факту публичных призывов Исагуляна к применению насилия.

Сообщается, что суд отклонил ходатайство об избрании в отношении него ареста в качестве меры пресечения. Предварительное следствие продолжается.