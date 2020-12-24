Для этого зайдите на сайт kontakt.az и нажмите на иконку онлайн-видеоконсультанта. В открывшемся окне введите свое имя, фамилию, номер WhatsApp и название интересующего вас продукта, затем нажмите кнопку отправки.

Kontakt Home, создающий все удобства для клиентов, в дни карантинного режима предлагает услугу онлайн-видеоконсультации для тех, кто хочет перед покупкой увидеть новогодний подарок вживую.

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