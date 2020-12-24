Что обещают синоптики на завтра

В субботу, 26 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха составит на Апшероне ночью 0-3, днем 6-8 градусов тепла, в Баку ночью 1-3, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление - 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Временами туман, западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью 0-4 градуса мороза, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью -5-10 мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На дорогах гололедица.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 26-27 декабря на Апшероне ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.