Нетаньяху рассказал об улучшении связей с арабским миром

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в скором времени о нормализации отношений Тель-Авивом объявят новые арабские страны. Об этом Нетаньяху сказал на встрече с постпредом США при ООН Келли Кларк в Иерусалиме, передает Anadolu.

"Некоторые арабские страны уже предприняли данный шаг, другие готовятся к этому. Речь идет о большем количестве стран, чем ожидалось, и о более кратких сроках нормализации связей", - сказал он.

Тем временем газета The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники отметила, что Индонезия и Оман также планируют нормализовать связи с Израилем.