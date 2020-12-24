В Армении рассказали, сколько незаконного оружия привезли из Карабаха

С 27 сентября по 24 декабря 2020 года в СНБ Армении было возбуждено и расследовано свыше 10 уголовных дел о незаконном приобретении, реализации, обмене или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или устройств во время войны в Карабах е, сообщает пресс-служба Службы национальной безопасности Армении.

По этим уголовным делам начаты уголовные преследования в отношении 18 человек, 16 лиц задержаны по подозрению в совершении преступления, в отношении 9 из них избран арест.

Привлеченные в качестве обвиняемых по уголовным делам лица незаконно перевезли или пытались перевезти преимущественно спрятанное в машинах оружие и боеприпасы из Карабаха в Армению.

Отмечается, что по этим делам обнаружено и конфисковано, в частности, 4 пулемета, противотанковые гранатометы с оптическими устройствами, 12 автоматов АК74, АКМ, АК-СУ и др., 13 механических взрывателей, 14 гранат РГД, устройства электрической детонации. Выяснилось, что оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или устройства были приобретены в Карабахе.

СНБ призывает участников боевых действий, которые незаконно привезли с собой в Армению оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, добровольно сдать их правоохранительным органам.