Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин работает в Ново-Огареве, у него внутренние встречи и совещания", - сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что на середину дня запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Пресс-секретарь пообещал проинформировать о темах повестки дня этого заседания, передает ТАСС.