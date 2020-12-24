Поместье Neverland в Калифорнии, которое принадлежало Майклу Джексону, было куплено за $22 млн американским миллиардером Роном Берклом. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

Поместье было выставлено на продажу в 2015 году за $100 млн, но за прошедшие годы его цена стабильно падала, и в прошлом году она составляла всего $31 млн.

В 1987 году Майкл Джексон приобрел поместье с участком за $19,5 млн, построил там развлекательный парк с бассейном, баскетбольной площадкой, теннисным кортом, кинотеатром и частным зоопарком. Всего на территории поместья находятся 22 строения, включая 3 гостевых дома и резиденцию певца.

После смерти певца в 2009 году поместье постепенно приходило в упадок и было закрыто для посещения публики. Как сообщает WSJ, Рон Беркл случайно обратил внимание на Neverland, когда подбирал очередной объект недвижимости для покупки в районе, где расположены уже принадлежащие ему несколько участков и объектов.