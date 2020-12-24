Вагит Алекперов и Михаил Гусман поздравили Ильхама Алиева

«Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите самые теплые и сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения. Ваша деятельность на высшем государственном посту всецело посвящена Азербайджану и его гражданам. Полная самоотдача, высокая требовательность к себе и подчиненным, предвидение перспектив развития страны – все это вызывает признание и уважение коллег в стране и за рубежом», - говорится в тексте поздравления Алекперова, опубликованном на АзерТАдж.

«Пользуясь случаем, хотел бы искренне поблагодарить Вас за личное участие и внимание к нашей деятельности в Азербайджане. Хотел бы заверить, что мы будем и впредь четко выполнять взятые перед Азербайджанской Республикой обязательства», - подчеркнул глава «ЛУКОЙЛ».

Вагит Алекперов отметил личный вклад президента Ильхама Алиева в развитие и расширение деловых контактов, укрепление дружественных взаимоотношений, развитие торгово-экономических связей между Азербайджаном и Россией.

«Многоуважаемый Ильхам Гейдарович. Прошу принять от имени информационного агентства России ТАСС и меня лично самые сердечные поздравления с Вашим днем рождения!

Выдающийся политик современности, мудрый руководитель, уникальная личность, любящий муж и отец, на протяжении многих лет Вы все свои силы, знания и опыт отдаете на благо Азербайджана. Истинный патриот и защитник азербайджанского народа, Вы восстановили историческую справедливость и победно укрепили государственность своей страны.

От всего сердца желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, неиссякаемой энергии для претворения в жизнь задуманных планов, успешной и плодотворной работы на благо родной страны! Мира и процветания Вам и народу Азербайджана!» - говорится в поздравительном письме Михаила Гусмана.