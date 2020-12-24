Главный редактор информационно-аналитического портала haqqin.az Эйнулла Фатуллаев снова отправился в командировку на освобожденные земли Карабах а. В этот раз он направился в Шушу по дороге Победы, которой прошла доблестная Азербайджанская армия: из поселка Гадрут, через села Туг, Чанахчи, Сыгнаг. Этот победный путь в горах первыми прошли бойцы Сил специального назначения под командованием Героя Отечественной войны генерал-лейтенанта Хикмета Мирзоева.

Некоторое время назад Эйнулла Фатуллаев отправил в редакцию несколько фото. Он сказал, что ехал на внедорожнике «Нива» по дороге, которой раньше не было, но которая была расчищена бульдозерами Азербайджанской армии буквально за три дня после освобождения Шуши.

«Несмотря на то, что сейчас снежная морозная погода, строительство Пути Победы, шириной 40 метров, начинающегося в Физули и проходящего через село Беюк Таглар, продолжается. Бригады и техника турецкой компании, привлеченной Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана в качестве подрядчика, продолжают работы по строительству дорожного полотна», - сказал журналист.