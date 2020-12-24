Эйнулла Фатуллаев дорогой Победы доехал до Шуши Фото
Главный редактор информационно-аналитического портала haqqin.az Эйнулла Фатуллаев снова отправился в командировку на освобожденные земли Карабаха. В этот раз он направился в Шушу по дороге Победы, которой прошла доблестная Азербайджанская армия: из поселка Гадрут, через села Туг, Чанахчи, Сыгнаг. Этот победный путь в горах первыми прошли бойцы Сил специального назначения под командованием Героя Отечественной войны генерал-лейтенанта Хикмета Мирзоева.
Некоторое время назад Эйнулла Фатуллаев отправил в редакцию несколько фото. Он сказал, что ехал на внедорожнике «Нива» по дороге, которой раньше не было, но которая была расчищена бульдозерами Азербайджанской армии буквально за три дня после освобождения Шуши.
«Несмотря на то, что сейчас снежная морозная погода, строительство Пути Победы, шириной 40 метров, начинающегося в Физули и проходящего через село Беюк Таглар, продолжается. Бригады и техника турецкой компании, привлеченной Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана в качестве подрядчика, продолжают работы по строительству дорожного полотна», - сказал журналист.
Отметим, что Азербайджанская армия начала наступление на Шушу из абсолютно неожиданного направления – из Гадрута. Из того места, где никогда не было никакой автомобильной дороги в Шушу. Группы спецназовцев и их бронированные джипы продвигались по горным тропам в сложнейших условиях. Наша Армия неожиданно атаковала противника в направлениях сел Дашалты и Косалар, и после взятия Шуши по этому маршруту военные бульдозеры в кратчайшие сроки открыли дорогу для военной техники. Сейчас по этой дороге возможно движение техники, в том числе и внедорожников.
Эйнулла Фатуллаев и до этого был в командировке на освобожденных территориях – в Джебраиле, Физули, Зангилане, Губадлы, Лачинском коридоре, Агдаме, Гадруте и Кельбаджаре. Он подготовил серию репортажей, которую назвал «Карабахский дневник Эйнуллы Фатуллаева. Часть 2». В скором времени вниманию читателей будет представлен репортаж Эйнуллы Фатуллаева из Шуши.