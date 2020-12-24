Россия вернула в Боснию подаренную Лаврову икону

Посол Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджия доставил икону, подаренную Сергею Лаврову и возвращенную Министерством иностранных дел России дарителям, обратно в Сараево.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Танюг», посол Самарджия лично привез икону Николая Чудотворца в Боснию и Герцеговину. В то же время дипломат не стал передавать ее в МИД республики.

Ранее посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в МИД балканской республики, потребовав объяснить происхождение православной иконы, «объекта культурного наследия Украины», которая была подарена главе МИД России Сергею Лаврову во время его визита в Сараево 14 декабря.

Лавров в ходе своего визита в Восточное Сараево получил в подарок от Милорада Додика православную икону, якобы найденную в Луганске, возраст которой составляет 300 лет.