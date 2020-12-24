Участок дороги из Кафана в Агарак перешел под контроль Азербайджана

Участок автомобильной дороги из Кафана в село Агарак полностью перешел под контроль Азербайджана. Как сообщает «Спутник-Армения», об этом заявил сегодня в парламенте Армении мэр города Кафан Геворк Парсян.

По его словам, азербайджанские военные находятся всего на расстоянии 100 метров от жилого района Сюника. А от самого города Кафан – на расстоянии в километр. Также, по его словам, под контроль Азербайджанской армии перешли стратегически важные высоты.

Отметим, что и этот участок дороги, и данные высоты находятся за пределами бывших границ Армянской ССР на территории Зангиланского района Азербайджана. То есть Азербайджанская армия восстановила контроль над суверенными территориями Азербайджана.