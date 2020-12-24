Эрдоган: Путин – честный человек

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на похвалу его российского коллеги Владимира Путина, назвав уровень отношений между Анкарой и Москвой "большой редкостью", сообщает РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что иногда у него с Эрдоганом бывают противоположные взгляды на отдельные вопросы, но турецкий лидер - человек, который держит слово, "хвостом не виляет".

"Эти заявления Путина в той же мере относятся и к нему самому. С тех пор, как я с ним познакомился, я его именно таким и знаю. Он честный человек, держит свое слово, и развитие наших отношений показывает, что практически ни с одним государством у нас нет таких крепких связей, это большая редкость. Надеюсь, уровень наших отношений сохранится и в будущем. Если посмотреть на наш торговый баланс, видно, что мы движемся к нашим целям с решительностью", - сказал Эрдоган журналистам.