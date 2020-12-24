При поддержке Бакинского транспортного агентства компанией TAKE Company был снят короткометражный фильм «Карабах: исход». Съемки и монтажные работы фильма проводились командой профессионалов.

В фильме проводится сравнение между изгнанием азербайджанцев из своих домов во время первой Карабахской войны и тем, как армяне покидали незаконно занятые дома в освобожденных в результате Отечественной войны районах.

В фильме также показаны обращения общенационального лидера Гейдара Алиева о том, что оккупированные земли будут освобождены, а также фрагменты из победных обращений президента Ильхама Алиева к народу.