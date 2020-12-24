В канун Нового года ОАО "Муганбанк" порадовало 14 малоимущих граждан, обеспечив их необходимым оборудованием для создания собственного микробизнеса, что помогло воплотить их мечту в реальность.

Стоит отметить, что для устранения социальных проблем, вызванных пандемией коронавируса, по инициативе президента Ильхама Алиева был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана. К данной программе поддержки присоединилось также ОАО "Муганбанк".

ОАО "Муганбанк", демонстрируя свою высокую социальную ответственность, в рамках данного меморандума поддержало десятки малообеспеченных семей в создании своего микробизнеса. Банк продолжит свою деятельность в этом направлении.