Сегодня Министерство труда и социальной защиты населения в ряде районов страны предоставило еще 64 квартиры и частных дома семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, в мероприятии вручения частных домов приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев и заместитель главы Исполнительной власти Бардинского района Вахид Гараев.

Х.Абдуллаев сообщил, что в этом году семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны уже предоставлено около 1 350 квартир и частных домов.

По поручению президента Ильхама Алиева в этом году семьям шехидов и инвалидам войны предусмотрено предоставить 1 500 квартир и частных домов, более 1 350 из которых уже переданы. В целом за прошедший период Минтруда предоставило лицам этих категорий около 9 тысяч квартир и частных домов.