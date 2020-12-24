В Милли Меджлисе назвали прожиточный минимум на 2021 год

Оглашена сумма прожиточного минимума на одного человека в Азербайджане на 2021 год. Об этом говорится в проекте закона Азербайджана "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2021 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Прожиточный минимум на 2021 год прогнозируется в размере 196 манатов по стране.

Для трудоспособного населения эта сумма составит 207 манатов, для пенсионеров - 162 маната, для детей - 175 манатов. Эти показатели, по сравнению с 2020 годом, в среднем на шесть манатов, или на 3,1 процента больше.