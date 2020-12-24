Таможня усиливает кадровый потенциал при помощи edX

Отметим, что edX является программной платформой, предлагающей свыше 3 000 курсов обучения по различным сферам. Особенностью курсов является то, что студент может сам выбрать скорость своего обучения. Как правило, курсы на этой платформе длятся 4-12 недель. В настоящее время количество обучающихся на курсах превышает 34 миллиона человек, а количество зарегистрированных превышает 100 миллионов. EdX позволяет присоединиться к процессу онлайн-обучения свыше 160 влиятельных учебных заведений, включая Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и др.

При организации Академии Госкомтаможни (DGKA) с участием сотрудников Государственного таможенного комитета и его структур состоялась виртуальная конференция DGKA-edX. В конференции приняли участие начальник Академии Гулу Новрузов, руководитель edX по развитию глобального бизнеса Джон Шварц, начальник секретариата Госкомтаможни Анар Сулейманов, а также свыше двадцати сотрудников таможенной службы, которые успешно завершили онлайн-курсы, предлагаемые со стороны edX.

Выступая на конференции, начальник Академии Госкомтаможни Гулу Новрузов заявил, что их учебное заведение является первой и единственной структурой среди высших учебных заведений Азербайджана и национальных таможенных образовательных структур стран, входящих во Всемирную таможенную организацию, которая сотрудничает с edX.

Партнерство между Академией и edX позволяет воспользоваться многочисленными специализированными курсами не только студентам, но и сотрудникам таможенной службы.

Сотрудники таможни получили свыше 40 соответствующих сертификатов по завершении курсов по технологии блокчейн, криптовалютам, праву интеллектуальной собственности, психологии, инновациям, лидерству и др.

Начальник секретариата Госкомтаможни Анар Сулейманов отметил, что сотрудничество с edX является важным шагом в плане усиления кадрового потенциала на фоне пандемии коронавируса.

В ходе конференции своими мнениями о курсах edX поделились сотрудники таможенных органов, которые посредством этой платформы получили сертификаты от различных влиятельных университетов.

Подключившийся к конференции из США руководитель edX по развитию глобального бизнеса Джон Шварц отметил, что данная платформа создана в 2012 году со стороны Гарвардского университета и Массачусетского технологического университета и является единственным учреждением типа MOOC (массовые, открытые онлайн-курсы). По его словам, данное сотрудничество послужит усилению кадрового потенциала в таможенном секторе. Джон Шварц выразил готовность к сотрудничеству и с другими высшими учебными заведениями Азербайджана на примере успешного сотрудничества с Академией Госкомтаможни.

В завершение конференции были даны ответы на интересующие участников вопросы.