Отец убитого армянского солдата: «В нашей армии царил бардак, Содом и Гоморра»

Карен Мирзоян уверен, что его 18-летний сын и многие другие были бы живы сегодня, если бы им были предоставлены хотя бы бронежилеты, каски, наушники с шумоподавлением, заглушающие шум работающей артиллерии.

Отец солдата Арена Мирзояна, погибшего 19 октября в Карабах е, собирается обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности виновных в смерти его сына, в частности, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и лидера карабах ских сепаратистов Араика Арутюняна, пишет издание Panorama.am.

«Когда я бросаю взгляд назад на то, что произошло ... Все было так плохо организовано, все было так бездарно. Каждый день выявляются все новые обстоятельства, которые злят и ужасают меня, наполняют гневом», - рассказал о причинах своего решения потерявший сына отец.

Военнослужащего, отслужившего в армии всего 70 дней, с первого дня вывели на передовую. Отец говорит, что сын находился в таких условиях, что у него не было шансов выжить. Он был артиллеристом.

«У них не было минимальных средств защиты. Арен очень любил пить много жидкости, во время службы мы отправили ему кофе, сказали, чтобы приготовил себе и налил в бутылку и понемногу пил. Ребенок сказал, что зря мы отправили, у бутылки нет крышки. Я ему сказал, чтобы он поменял бутылку, он ответил, зачем, у большей половины из нас бутылки не закрываются. На момент ранения у Арена точно не было бронежилета, не было и наушников. В наш дом приехал служивший с ним парень, который был полностью парализован именно вследствие ударной волны от взрыва. Кстати, один из солдат со знаменитой фотографии умер от кровотечения из ушей, вызванного ударной волной от взрыва. У него не было наушников», - рассказывает Карен Мирзоян.

Отец убежден, что, если бы на его сыне был бронежилет, он бы выжил, поскольку в медицинском заключении говорилось, что смерть наступила вследствие повреждения внутренних органов —легкие и сердце.

Прослуживший полтора года военнослужащий, навестивший отца погибшего боевого друга, рассказал, что они попросили у командира бронежилет, командир связался с кем-то, и ему ответили, что артиллеристу бронежилет не полагается.

«Представляете? Мой сын был артиллеристом, и на этой войне артиллерия была наиболее уязвимой. Если бы на моем сыне был бронежилет, он бы был выжил. Он получил ранения в районе груди и живота. Это возмутительно! Там царил «фантастический» бардак, Содом и Гоморра, армия не могла победить в таких условиях. Хоть что-то сделали бы правильно ...», - говорит Мирзоян.