Папа Франциск призвал делиться вакцинами от COVID-19

"Нам нельзя воздвигать стены в свете вызова, не знающего границ", - подчеркнул понтифик, выступая с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру") по случаю католического Рождества в пятницу, 25 декабря, передает Дойче велле.

Формат мероприятия был изменен из-за пандемии, глава Святого престола не выходил на центральный балкон Собора святого Петра в Ватикане.

Папа Франциск особо выделил необходимость поддерживать безработных или пострадавших от экономических последствий пандемии, а также женщин, столкнувшихся с домашним насилием во время локдаунов. Кроме того, понтифик призвал мир сплотиться и помочь странам, страдающим от конфликтов, гуманитарного кризиса и последствий природных катастроф.

РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии выявлен более чем у 79 млн жителей планеты, свыше 1,7 млн больных с вызываемой им инфекцией COVID-19 умерли, более 56 млн выздоровели.