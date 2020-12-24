Несмотря на то, что Нушаба Мамедова и Гита Вейсейская находятся на пенсии, они, проявив инициативу, выразили желание участвовать в проекте «Время урока» и обучать детей в качестве волонтеров, так как это их призвание.

В письме министр поблагодарил учителей за их активное участие в телеуроках: «Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить вас за драгоценное время, за те усилия, которые вы вкладываете в учеников, давая им знания в такой стрессовой обстановке - во время карантина.

Я особо ценю то, что, выйдя на пенсию по завершении педагогической деятельности, вы все еще готовы делиться своими знаниями и опытом, обучая как молодых учителей, так и учеников», - говорится в письме министра.