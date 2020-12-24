Теперь в Шуше можно не только смотреть AzTV, но и слушать радиопередачи на волне 105 FM.

Азербайджанское телевидение (AzTV) впервые начало транслировать свои передачи в Шуше, сообщает отдел по социальным медиа и связям с общественностью телеканала.

«Мы приступили к работе по возобновлению телевещания через несколько дней после окончания войны. Были установлены передатчики, и с тех пор в Шуше можно смотреть телевидение и слушать радио. Наша главная цель – в ближайшее время восстановить вещание на всех наших освобожденных от оккупации землях», - сообщили в отделе.

Кроме того, планируется также создание Шушинского бюро AzTV.