В Ереване снова протесты. Полиция задерживает митингующих

Оппозиция в Ереване возобновила акции неповиновения с требованием отставки правительства. Десятки протестующих в один момент заблокировали движение на перекрестке Прошян-Баграмян в центре армянской столицы. Однако очень скоро полиция смогла открыть дорогу, сообщает Sputnik Армения.

Протестующие скандируют "Армения без Никола". Время от времени они пытаются вновь перекрыть перекресток, вступают в словесные перепалки со стражами порядка.



Полиция оттесняет митингующих с проспекта и задерживает наиболее активных протестующих. Нескольких участников акции стражи порядка усадили в полицейские машины и увезли в отделения. После этого оппозиционеры решили покинуть проезжую часть, передает РИА Новости.