Unibank дарит квартиру семье шехида

Unibank обеспечит жильем членов семьи 21-летнего шехида Турала Тариел оглу Мамедова, добровольно вставшего на защиту нашей Родины с первых дней войны и героически погибшего в боях за освобождение Шуши.

Мать, сестра и бабушка Турала уже много лет проживают в доме, который снимают в аренду. Руководство Unibank в ближайшие дни решит этот вопрос. Unibank предоставит семье шехида квартиру в Баку. Уже начались работы по оформлению квартиры.

Поддержка банка на этом не закончится, команда Unibank всегда будет с семьей и поддержит в решении их проблем.