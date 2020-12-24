С приложением «Nar+» абонентская служба теперь у вас в кармане

В период действия строгого карантинного режима в Азербайджане абоненты Nar могут самостоятельно и, не выходя из дома, управлять своими мобильными счетами с помощью приложения «Nar+».

Так, через приложение абоненты могут быстро и легко получить детальную выписку со счета, пополнить и проверить баланс, следить за счетом, присоединиться к наиболее подходящему тарифу, изменить существующий тариф, а также заказать новый интернет-пакет.

Приложение также позволяет одним щелчком мыши, с единой платформы управлять одновременно до 5 учетными записями. Помимо этого, онлайн-чат «Nar+» выполняет функцию абонентской службы, оперативно отвечая на все поступающие запросы.

Отметим, что приложение «Nar+» можно скачать в AppStore и PlayStore. Более подробную информацию о приложении можно найти на https://www.nar.az/plus/.