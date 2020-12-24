Ситуацию в СНГ Путин обсудил с Совбезом

Российский президент Владимир Путин во время обсуждения с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуации в странах Содружества Независимых Государств назвал это направление самым важным во внешнеполитическом треке.

Страны СНГ президент РФ назвал самыми близкими для России и пояснил, что с ними у Москвы самые прочные связи.

"Это соседи, это государства, с которыми нас связывает очень многое — многие годы, десятилетия, а иногда даже столетия пребывания в едином государстве. Здесь наши наиболее развитые экономические, культурные, гуманитарные связи, родственные, дружеские. В общем, это особое направление нашей работы на внешнеполитическом треке", — приводит слова Путина ТАСС.