Выявленная в Великобритании мутация коронавируса незначительна и не влияет на эффективность средств для диагностики, препаратов и вакцин, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«На данный момент вирус SARS-CoV-2 мутировал очень незначительно, его изменения пока не отражаются на эффективности имеющихся средств диагностики, лекарственных препаратов и разрабатываемых вакцин», – передает ТАСС слова Вуйнович.

Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений действует в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.