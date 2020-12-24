Эрдоган рассказал об отношениях Турции с Израилем

Турция никогда не прерывала связи с Израилем на уровне разведслужб. Эти контакты сохраняются и сегодня. Об этом сказал журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя сложившиеся в настоящее время отношения с Израилем.

При этом турецкий лидер отметил, что «у нас есть ряд проблем с руководством этой страны».

Глава турецкого государства также отметил, что Анкара, безусловно, хотела бы улучшить отношения с Израилем, однако не может принять позицию Израиля в отношении Палестины.